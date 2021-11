Abuso sessuale sul bus, Frati esprime la sua vicinanza alla studentessa: “Eradichiamo la violenza di genere”

“In merito ai recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto giovani donne, vittime di episodi di violenza, il Rettore Francesco Frati evidenzia la necessità di attivarsi senza sosta affinché la piaga della violenza di genere venga eradicata dalla nostra società e dalla nostra comunità in particolare”. Lo si legge in una nota dell’università. “Purtroppo, anche recentemente, fatti del genere sono avvenuti in città, coinvolgendo una studentessa – si legge ancora-. A tal proposito, il Rettore esprime la vicinanza dell’Ateneo alla studentessa, e la propria indignazione per l’ennesima violenza ai danni di una donna, dichiarandosi al contempo vicino a tutte le vittime dei brutali episodi”.