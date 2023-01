Vino e musica, a Montalcino “Tasting notes” prosegue con gli ‘Unconventional Singers’

Musica e vino accogliere il 2023: ai Musei di Montalcino a inizio gennaio continua la prima edizione di ‘TastingNotes’. Domani, mercoledì 4 gennaio, gli ‘Unconventional Singers’ alle 17.30 in un concerto itinerante all’interno dei Musei di Montalcino dal titolo ‘Wine&Songs’, eseguiranno canzoni armonizzate a cappella tratte dal repertorio della cultura pop contemporanea: dalla musica etnica a quella da film, dal rock alle melodie dei musica; per concludere un brindisi di ‘Buon Anno’ all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello. Per gli eventi è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a [email protected] oppure telefonando ai numeri 0577/286300; 335/1576289