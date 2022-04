Vinitaly, la ‘senese’ Distilleria Deta sul Consorzio della grappa: “Valorizza la diversità di prodotti”

“Il neonato Consorzio della Grappa è molto importante perché valorizza le diversità dei nostri prodotti, la diversità che è il vero patrimonio delle grappe italiane”. Così Francesco Montalbano, dg di Distilleria Deta, mentre commenta la novità del suo settore che è stata presentata a Vinitaly. Proprio Distilleria Deta è presente alla kermesse internazionale del vino con alcuni dei suoi fiori all’occhiello: la grappa di Chianti Classico e il Gin Giusto. “Per me è bellissimo tronare qui in presenza in questa fiera – ha aggiunto Montalbano-. E credo che sia importantissimo promuovere insieme le eccellenze toscane e nazionali”.