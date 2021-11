Via Fontenuova, 230mila euro per la nuova lastricatura

Avranno un costo complessivo di 230mila euro i lavori per realizzare le nuove pavimentazioni lastricate in via Fontenuova. La giunta del Comune di Siena ha detto sì, con una delibera, al progetto definitivo.

L’intervento in Fontenuova era previsto nel programma triennale di lavori pubblici 2021-2023 approvato dal consiglio comunale nello scorso dicembre del 2020. Nello scorso ottobre invece la giunta aveva dato il suo ok per attivare una convenzione con la contrada della Lupa per definire obiettivi ed impegni reciproci nella fase di progettazione e nella direzione dei lavori. La convenzione approvata e deliberata dalla giunta comunale prevedeva, in sintesi, la costituzione di un gruppo di progettazione e direzione dei lavori composto da professionisti incaricati e messi a disposizione dalla contrada della Lupa e tecnici del comune di Siena.

Le nuove lastricature verranno realizzate “tenendo conto delle condizioni attuali del lastricato esistente e della nuova porzione di lastricato da integrare”, si legge nella delibera, e ogni intervento “sarà eseguito tenendo conto di tutte le caratteristiche della pavimentazione esistente con particolare cura e riguardo al riuso e recupero della vecchia pavimentazione integrata, dove necessario, con quella nuova in modo da ottenere un effetto cromatico omogeneo”.

La giunta, dopo avere approvato il progetto definitivo, ha preso anche atto del fatto “che l’opera di cui al progetto è conforme alle prescrizioni del Piano Strutturale e del regolamento urbanistico, non incide su beni immobili di proprietà privata e non determina oneri aggiuntivi, né riflessi, né indotti a carico del bilancio comunale” ed ha deciso di procedere “alla richiesta dei pareri e delle autorizzazioni necessari per la realizzazione dei lavori, e segnatamente quello della Soprintendenza ai beni architettonici”. L’approvazione del progetto esecutivo, gli appalti dei lavori e la nomina di figure professionali che dovrebbero rendersi necessarie è “rinviata a successivi ed appositi atti”.