Verso il Palio: primo incontro in Comune tra sindaco e capitani

Si è tenuto questo pomeriggio a palazzo pubblico un primo incontro tra il sindaco Luigi De Mossi ed i capitani delle diciassette contrade per iniziare ad entrare nel vivo delle questioni per l’organizzazione paliesca. Prosegue l’impegno del Comune così come va avanti a piena velocità la macchina paliesca. Si è infatti già arrivati a quattro appuntamenti svolti relativi alle corse di addestramento e si è appena tenuto anche il battesimo stagionale sulla pista di Monticiano. La prossima settimana con il nuovo appuntamento previsto a Mociano si giungerà alla metà del percorso. L’incontro di oggi è stato di breve durata, una quarantina di minuti appena, e a questo seguiranno altre riunioni che verranno effettuate a breve per discutere dell’organizzazione delle due Carriere. Nell’incontro di oggi non sono state affrontate le questioni relative al momento dell’estrazione e nemmeno l’ipotesi di un Palio straordinario da svolgere a settembre.