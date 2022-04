Verso il 2023, Frati: “Una mia candidatura? Non mi sono fatto un’idea su questa eventualità”

Cosa farà Frati in futuro? “Un lavoro ce l’ho, è quello della cattedra in zoologia. E voglio continuare i progetti di ricerca. Le voci su una possibile candidatura a sindaco? Ho letto qualcosa ma mi sembra prematuro parlare e non mi sono fatto un’idea su questa eventualità”.

Così Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena, che ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa margine della Conferenza sul ruolo delle donne nei processi di pace organizzata all’Università di Siena. Il suo nome, lo sappiamo, è ‘chiaccherato’ da tempo e sono molte le persone che scommettono su una sua discesa in campo.

La corsa per il rettorato “sarà un momento interessante. E credo che il periodo elettorale è un momento in cui le componenti elettorali si confrontano serenamente tra loro e ragionano sull’ateneo del futuro – ha aggiunto Frati -. Auspico che tutte le componenti in questa fase diano il proprio contributo e si rendano disponibili a parlare con i candidati con il fine di arricchire il programma di idee che possono essere utili all’evoluzione della nostra vita”. La data ufficiale per le elezioni dovrebbe essere indicata a inizio maggio. “Al momento due candidati si sono presentati con un messaggio accademico, sono Di Pietra e Carmignani”, ricorda Frati