Verso il 2023, dopo il blitz di Letta il Pd di Siena tende la mano ai civici

La disponibilità del Pd di Siena “al dibattito sui contenuti e le proposte resta aperta con tutti, anche nei confronti di quelle aggregazioni civiche, movimenti e associazioni culturalmente affini che hanno dichiarato di essere disponibili a costruire un progetto di crescita”.

Lo si legge in una nota del partito senese ‘resoconto’ dell’incontro che si è tenuto lo scorso venerdì con il segretario dem Enrico Letta. Un incontro giudicato come “primo utile confronto con gli organismi operativi del partito da estendere prossimamente al coinvolgimento di tutto il gruppo dirigente diffuso del partito cittadino”. I dem proseguono: “è stata ribadita la centralità della elaborazione di un progetto per la crescita sostenibile della città quale terreno di confronto prioritario con tutti i soggetti politici e civici che agiscono nel campo del centrosinistra e intenderanno condividere i contenuti per un orizzonte di lungo termine per la Siena futura”. Ed ancora: “La configurazione di un progetto figlio del dibattito e di proposte condivise da chi intenderà dare vita ad uno schieramento è propedeutico alla definizione del profilo di amministratore che meglio saprà interpretare e attuare questo disegno e del metodo di selezione per la sua individuazione”.

“E’ in corso di completamento un primo giro di incontri con le forze politiche ed alcuni soggetti civici che si sono dichiarati disponibili ad avviare questo confronto nella prospettiva di costruire un tavolo comune di discussione facendo emergere una visione unificante di voler sottrarre Siena dalla stagnazione culturale, economica e sociale che si trova a vivere.In questo processo di formazione del progetto sarà determinante il contributo dei circoli di base del Pd che devono ritornare ad essere il fulcro centrale delle attività, recuperando il radicamento con i territori e la capacità di ascolto delle istanze dei cittadini”, proseguono i dem.