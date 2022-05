Verso il 2023, anche Italia Viva all’evento con Letta, Scaramelli: “Per la città serve un fronte riformista”

Sarà presente una delegazione di rappresentanti di Italia Viva all’evento del Pd che si terrà al Santa Maria della Scala che avrà come ospite il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

“Siena ha bisogno di politica, di essere un modello di unità e di costruzione di un fronte democratico e riformista innovativo. Siena è chiamata a tornare protagonista dello scenario politico istituzionale toscano, oggi più che mai. I sovranisti, al pari dei populisti, con le loro proposte strampalate hanno dimostrato l’incapacità di fare le cose, di agire per il bene comune”, ha detto Stefano Scaramelli, presidente del Gruppo Italia Viva in Consiglio regionale. Ed ancora, in vista delle prossime elezioni, la città “ha tutte le potenzialità per rimettersi in moto, per dimostrare il proprio valore e tornare a guardare al futuro con speranza e fiducia, coniugare innovazione e tradizione. Serve il coraggio di valorizzare la nobile e storica anima di Siena mettendola in sinergia con le scienze della vita, la ricerca, la cura e lo sviluppo di nuove tecnologie”.

Per i coordinatori di Siena Paola Piomboni e Massimo Cava: “La nostra città ha bisogno di parlare al mondo, di pensare e progettare il futuro con un orizzonte ampio e riformista. Questi anni di immobilismo e chiusura non hanno fatto bene a Siena. Sviluppo economico, ripresa del lavoro, turismo e centralità della cultura devono essere punti fondamentali dell’agenda politica e amministrativa”.