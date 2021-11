Velopattinodromo, via all’iter per i lavori di sistemazione della pista

E’ iniziato da alcuni giorni l’iter per l’aggiudicazione dei lavori relativi al Velopattinodromo dell’Acquacalda a Siena. La procedura, avviata dal Comune di Siena tramite la direzione manutenzione ambiente e verde, riguarda in particolare l’affidamento per la sistemazione della pista di pattinaggio, per un importo di poco inferiore ai trecentomila euro.

La procedura di gara si svolge interamente tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” messo a disposizione del Comune di Siena: tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito http://start.toscana.it. Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti devono inserire le specifiche documentazioni (compresa l’offerta economica) entro le ore 12 del prossimo 15 novembre.

“Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria – commenta l’assessore all’edilizia sportiva Paolo Benini – che si è reso necessario per una struttura che riveste particolare importanza sia per il movimento ciclistico della città, sia per quanto riguarda il pattinaggio corsa che, in particolare con l’attività svolta dalla società Polisportiva Mens Sana, fa di Siena punto di riferimento nazionale e internazionale della disciplina”. L’intervento al Velopattinodromo è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche. Il cantiere prevede, fra l’altro, la fresatura delle pavimentazione, il posizionamento di nuove canalette, il rifacimento della stessa pavimentazione, la realizzazione di finitura in resina e la sostituzione della recinzione perimetrale. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, avviando l’iter per il cantiere.