Mezzo pesante in fiamme, chiusa la Siena-Grosseto

Resta provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni Siena – Grosseto vicino a Murlo a causa di un mezzo pesante incendiato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per le operazioni di ripristino. Anas, in un comunicato fa sapere che il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. “In collina nelle strada tra le Ville di Corsano e Casciano di Murlo si sente un odore fortissimo”, questa la segnalazione di un lettore a Siena News