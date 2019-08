Vasto incendio sul Monte Argentario, intervengono i vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco è stata dirottata sempre nel Comune di Monte Argentario in Località Cassarello per un vasto incendio di vegetazione che è alimentato dal forte vento e minaccia alcune abitazioni Situate nelle immediate vicinanze. Sul posto stanno operando, oltre al personale Vigilfuoco, squadre di volontari AIB e 2 elicotteri gestiti dalla SOUP della Regione Toscana.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni né immagini disponibili.

Notizia in aggiornamento

AGGIORNAMENTO INCENDIO MONTE ARGENTARIO:

Il fronte di fuoco di 700 – 800 metri e situato nel comune di Monte Argentario in Via del Campone e via Argentiera. Al momento a scopo precauzionale sono state evacuate 5/6 nuclei familiari dalle proprie abitazioni. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ha richiesto l’intervento di un Canadair e di un terzo elicottero.

I vigili del fuoco stanno verificando il fronte di fuoco e sono a protezione delle abitazioni.



AGGIORNAMENTO INCENDIO MONTE ARGENTARIO

Per quanto riguarda l’incendio di vegetazione che sta interessando il Comune di Monte Argentario, si comunica che l’incendio è sotto controllo e sono state fatte rientrare le famiglie nelle rispettive abitazioni. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e di minuto spegnimento.