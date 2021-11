Valdichiana Village accende il Natale. ecco le iniziative

A poco più di un mese dal Natale, eccezion fatta per coloro che giocano in largo anticipo, è arrivato il momento di pensare ai regali per tutta la famiglia e per le persone care. Magari immersi nella magia e nello splendore del Valdichiana Village, che propone un allestimento luminoso frutto di un’accurata attenzione all’estetica e di sicuro richiamo per grandi e piccini.

“Un grande impegno da parte della società di gestione e della proprietà – dichiara il center manager Riccardo Lucchetti – che rilancia in grande stile gli allestimenti natalizi, da sempre uno dei punti forza della nostra struttura”. Sono ben 12 i grandi alberi di Natale, eleganti come non mai, che punteggiano le strade e i vicoli della Land of Fashion e che accompagneranno i visitatori tra gli oltre 140 punti vendita grandi firme. “Al termine delle feste – precisa Lucchetti – sarà nostra cura riporre a dimora gli abeti. Sull’aspetto ambientale ed ecologico abbiamo investito molto negli ultimi tempi, con l’introduzione di numerose aree verdi e vogliamo proseguire con questa sensibilità di rispetto verso la natura”. Sarà inevitabile, per tutto il periodo delle feste di Natale, una tappa prolungata in Piazza Maggiore per lo spettacolo mozzafiato della “video mapping”, proiezioni luminose sull’architettura del Village che renderanno l’ambiente ancora più magico, per calarsi appieno nell’atmosfera natalizia. “E non mancherà la pista di pattinaggio – aggiunge Lucchetti – una struttura di ben 350 metri quadrati con ghiaccio vero per il divertimento di tutta la famiglia”.

Valdichiana Village si propone come meta ideale per una passeggiata in pieno relax con familiari ed amici, in un ambiente piacevole e curato in ogni dettaglio, con spazi aperti di fronte ai punti vendita, al coperto in caso di pioggia, prestigiosi brand, un’offerta merceologica completa e costantemente aggiornata, capace di soddisfare ogni desiderata. Insieme ad un’ampia gamma di servizi offerti, come quello di “free gift wrapping” a cura dei volontari Avis Foiano. “Riponiamo molta fiducia, sia rispetto all’andamento degli acquisti di Natale, con apertura il giorno 8 dicembre e quella straordinaria del 26, sia, in prospettiva, verso i saldi invernali che inizieranno il 5 gennaio 2022 – dichiara ancora Lucchetti – tenuto conto dell’importante riposizionamento del Village, grazie all’introduzione di nuovi e qualificati brand, capaci di soddisfare anche i consumatori più esigenti”.

Un successo stabile nel tempo, quello del Valdichiana Village, dove l’accoglienza, sia dal punto di vista estetico con la massima cura dell’ambiente, sia dal punto di vista della sicurezza, con la conferma e il rafforzamento di ogni forma di prevenzione sanitaria per i visitatori, costituiscono elementi imprescindibili. Insieme al risparmio. A queste latitudini, infatti, la “qualità a prezzi convenienti” è il mantra tutto l’anno, ma in questo periodo, complice la “Black week”, aggiornare il guardaroba, acquistare regali per tutta la famiglia, o semplicemente togliersi lo sfizio di indossare proprio quel capo o quell’accessorio desiderato da tempo, “vale” il 30% in meno.