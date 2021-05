Vaccino day, 145 dosi somministrate al PalaGiannelli di Siena

Erano disponibili 300 dosi e si sono presentati in 145 per approfittare del Vaccino day anti-covid per gli over 60. “L’iniziativa era dedicata agli over sessanta, ma nel corso della serata, una volta esaurite le presenze di quella fascia di età, è stata aperta anche ai cittadini con meno di 60 anni”, comunica l’Asl. Ieri, al Pala Giannelli, erano impegnati anche medici di base. “La medicina generale conferma la sua disponibilità – afferma Renato Fortunato Tulino, direttore del dipartimento di medicina generale dell’Asl Toscana sud est – e ribadisce, qualora ce ne fosse bisogno, la sua importanza a fianco dell’Asl e di altre organizzazioni impegnate nel piano vaccinale. Com’è successo per la vaccinazione degli over 80, i medici di medicina generale, non appena la Regione Toscana ha deciso di instituire gli open day per gli over 60, hanno dato subito la propria disponibilità, permettendo in brevissimo tempo di organizzare i team per poter permettere, negli hub identificati dall’Azienda, la vaccinazione in sicurezza. L’Asl Toscana sud est punta molto sulla medicina generale, comprendendo la sua importanza anche nell’arruolamento dei cittadini più in difficoltà ad aderire alla campagna vaccinale”.