Vaccino covid, in provincia oltre 700 terze dosi somministrate dalla Sud est

Sono 275 i nuovi casi di covid in Toscana e sono stati processati 8108 tamponi molecolari e 9407 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 7338 i soggetti testati , di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 5991, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 252 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (stabili). In area covid alle Scotte i degenti sono 21, di cui 4 in terapia intensiva, 12 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria. La situazione all’ospedale è rimasta la stessa dato che, nelle ultime 24 ore, si è registrato un ingresso ed una dimissione. Sette dei pazienti sono vaccinati. A Siena intanto l’Asl sud est ha somministrato 736 dosi di vaccino, oltre 165 mila persone hanno ricevuto due dosi e più di 356mila sono stati raggiunti dal vaccino.