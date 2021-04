Vaccino covid, Giani: “La Toscana ha superato un milione di somministrazioni”

“Superato il milione di vaccinazioni nella nostra regione”. Lo annuncia in un post sui social il Governatore della Toscana Eugenio Giani. “Più vaccini arrivano e più rapidamente siamo in grado di somministrarli, per tornare presto alla normalità”, prosegue il Presidente. Giani non si ferma qui ed inoltre oggi ha annunciato che la prossima sarà l'”ultima settimana di vaccinazione degli ultra ottantenni” e che la Toscana “è tra le prime regioni italiane ad aver superato l’85% dei vaccinabili con prima dose”. Per gli over80 si punta a raggiungere l’obiettivo del completamento delle vaccinazioni entro il 25 aprile. “saranno vaccinati dai medici di famiglia con più di 17mila dosi e dagli operatori dei grandi centri: Mandela forum a Firenze, Centro Pegaso a Prato, Cattedrale a Pistoia, Modigliani Forum a Livorno, centri fieristici di Carrara e Arezzo, centro Ospedaletto a Pisa e molti altri”, ricorda Giani. Gli ultra ottantenni che ancora oggi non hanno l’appuntamento possono chiederlo sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e recarsi liberamente nei centri vaccinali entro il 25 aprile.