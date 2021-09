Vaccini, scuole e lavoro: il camper della Regione Toscana non si ferma. Domani sarà a Gsk

Continua a ritmo serrato la vaccinazione in Toscana che per il momento si trova tra le prime posizioni in Italia per numero di vaccinati. A incentivare la campagna vaccinale anche il progetto portato avanti dalla Regione, ovvero quello del camper vaccinale che settimana scorsa ha toccato tutte le province toscane sostando davanti alle scuole, consentendo a tutti i ragazzi di effettuare la prima vaccinazione. Un’iniziativa che è stata accolta in gran voce vista la numerosa presenza delle persone che si sono recate davanti al camper per sottoporsi alla vaccinazione, a incentivare il tutto l’introduzione del Green Pass che dal 15 ottobre verrà introdotto obbligatoriamente all’interno dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le scuole, il camper vaccinale farà un’ultima sosta a Siena domani davanti al prato di Sant’Agostino.

“Vogliamo dare un segnale importante agli studenti e alle loro famiglie, ai professori, a tutta la comunità scolastica – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – rimarcando una volta di più l’importanza di aderire alla campagna vaccinale. Questa è peraltro una delle condizioni per far sì che le scuole possano garantire lo svolgimento della regolare attività in presenza, consentendo ai ragazzi e a tutti gli operatori di superare le difficoltà che hanno contrassegnato l’ultimo anno e mezzo. L’Asl Toscana sud est ha voluto lanciare questa iniziativa grazie all’impegno di tutta la struttura e alla collaborazione di dirigenti e istituzioni scolastiche, che insieme alle amministrazioni comunali hanno creato le condizioni per dare il via a questo programma”.

Da domani, però, ci sarà una novità: grazie alla collaborazione tra Regione Toscana e Confindustria il camper vaccinale farà sosta anche davanti alle aziende per consentire a tutti i lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione e ottenere il Green Pass per poter continuare a svolgere il proprio lavoro. Dalle 14.30 alle 19.30 il camper sarà davanti alla Gsk nel polo di Rosia, il secondo appuntamento sarà giovedì 30 dalle 12 alle 18 a Casole d’Elsa davanti la sede della Pramac.

“L’Asl Toscana sud est – afferma il direttore generale Antonio D’Urso – si sta impegnando al massimo per raggiungere quelle persone che ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazione. Assume perciò particolare importanza, accanto a tutte le altre, questa iniziativa programmata in collaborazione con il mondo produttivo e in questo caso con Confindustria, che ringraziamo per la disponibilità. Il nostro camper ha l’obiettivo di favorire, spostandosi sul territorio, l’accesso alla vaccinazione, garantendo anche una possibilità di informazione più vicina ai luoghi di lavoro e a tutte le realtà della provincia”.

Antonio Capone, direttore generale Confindustria Toscana sud, osserva: “Con questa iniziativa riaffermiamo l’importanza ineludibile dei vaccini come garanzia per la vita civile di tutti i cittadini, il mondo delle imprese vuole fare la sua parte dando una concreta possibilità di vaccinarsi a chi ancora non lo ha fatto e contestualmente fornire tutte le informazioni”.