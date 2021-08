Vaccini, monoclonali e calcio: Rino Rappuoli è l’ospite speciale della prima di campionato del Siena

Il primo ospite speciale del campionato del Siena è Rino Rappuoli, microbiologo, Direttore scientifico e responsabile ricerca e sviluppo Gsk Vaccines e tra i massimi esperti di vaccini al mondo.

Rappuoli, comunica la società, guarderà Siena-Vis Pesaro ed inaugurerà gli eventi pre-partita organizzati dalla società bianconera e riservati ai possessori di tagliandi o abbonamenti Executive oppure Tribuna Onore. Proprio per chi sottoscriverà questi abbonamenti ” sono in programma una serie di iniziative esclusive. Nella sala hospitality verranno organizzati specifici eventi culturali a cui seguiranno momenti di intrattenimento e relax accompagnati da buffet enogastronomici nel rispetto delle norme anti covid. Invitati, abbonati e tifosi seguiranno poi la partita di campionato e durante l’intervallo le sale interne dello stadio accoglieranno gli ospiti per un rinfresco prima di ritornare nelle poltroncine e gustarsi il secondo tempo della gara”, si legge nella nota.

Rappuoli aprirà la serie di eventi domenica 29 agosto alle 18.30 dialogando su vaccini, monoclonali, presente e futuro del Covid, ma anche di calcio e di Robur. Dopo l’incontro, il ricevimento ed il saluto con gli abbonati, Rino Rappuoli sarà ospite della società in tribuna autorità per assistere alla prima di campionato della formazione allenata da mister Alberto Gilardino.