In Toscana, dalle 17 di oggi, lunedì 10 maggio, si aprono le agende anche per i nati nel 1959 e nel 1960.I 61-62enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale. A seguire, alle 18.30, si estenderà la possibilità di prenotarsi anche per coloro che sono nati nell’anno 1961.Con questa apertura si completerà la vaccinazione dei sessantenni.