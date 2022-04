Vaccini covid, da domani quarta dose per over80 e ultra60enni fragili, la Toscana lavora per farla a tutti da settembre

Anche in provincia di Siena e nel territorio comunale partiranno domani le vaccinazioni con la quarta dose anti-covid per gli ospiti delle Rsa(sarà gestita dai medici di base), gli ultraottantenni e gli ultrasessantenni con fragilità.

L’Asl ha in programma di attivare la campagna di vaccinazione nelle residenze sanitarie nel territorio assistite mentre sul portale regionale o nelle farmacie convenzionate si potranno effettuare le prenotazioni. Per gli over 80 la quarta dose verrà somministrata dai medici di base (inizieranno dagli assistiti più anziani) o si potrà fare nei centri vaccinali di Ruffolo, in via della Costruzione nel distretto Asl di Poggibonsi, a Nottola, al distretto Asl di Abbadia San Salvatore in via Serdini. Per la quarta dose i vaccini utilizzati saranno a RNA messaggero, nei dosaggi autorizzati per la dose booster (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax).

Per gli over 60 fragili “l’elenco delle patologie varia dalle malattie respiratorie a quelle cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, al diabete, alle emoglobinopatie, alla grave obesità e alla disabilità fisica e psichica – ricordando dalla Regione in un post sui social- A coloro che, collegandosi al portale, dichiareranno la loro impossibilità a muoversi, le Aziende sanitarie garantiranno la vaccinazione a domicilio. Oltre al portale online-proseguono-, per questa categoria di cittadini la quarta dose potrà essere somministrata anche dal proprio medico di medicina generale o dai colleghi appartenenti alla stessa Aggregazione funzionale territoriale, laddove disponibili”.

Intanto la Regione è al lavoro ” per essere in grado, nel caso in cui sia ritenuto utile, di partire a settembre con la somministrazione della quarta dose a tutti coloro che si vorranno sottoporsi a questo secondo richiamo, così da avere più difese per superare meglio la possibile recrudescenza nei mesi autunnali ed invernali”. Lo ha annunciato in conferenza stampa il Governatore Eugenio Giani.

“In Toscana – ha aggiunto il presidente – l’88,5% della popolazione ha avuto la terza dose e le vaccinazioni stanno proseguendo ad una media giornaliera di 1.500. Quanto alla quarta dose per tutti, sicuramente a settembre ci sarà. E’ ancora da decidere se sarà ritenuta obbligatoria per tutti o se invece sarà inoculata su adesione volontaria. In ogni caso i punti di vaccinazione permanenti aperti oggi rimarranno tali. A settembre ne rinforzeremo il loro numero in tutta la Toscana scegliendo strutture o di proprietà delle Asl o comunque gratuite e che possiamo gestire direttamente, smettendo di utilizzare le grandi strutture che tornano ad essere utilizzate per concerti ed altri eventi”.