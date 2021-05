Vaccini covid, al via le somministrazioni ai 63-64enni. Over 50: prenotazioni da questa settimana

Inizierà oggi, lunedì 10 maggio, la campagna di vaccinazione per i 63-64enni in Toscana e, stando a quanto detto dal presidente della Regione Eugenio Giani, in settimana dovrebbero partire anche le prenotazioni per gli over 50. Intanto il portale regionale si è dotato di una nuova funzionalità.

Per gli over 50 il Governatore ha detto che “in osservanza della circolare del commissario per l’emergenza Figliuolo” la prima data possibile. per l’inizio della campagna “potrebbe essere il 13 maggio”. Giani ha inoltre specificato che, per gli ultracinquantenni, “arriveremo la settimana prossima a fare una prenotazione di lungo periodo, fino a fine giugno”.

Con il completamento della fascia di età da 60 a 69 anni e l’allargamento agli over 50 la platea di persone, che possono segnare il loro appuntamento con il siero, si sta allargando notevolmente. La richiesta che è stata fatta alla Regione dalle varie forze politiche è dire basta ai “click day” ed i conseguenti numerosi accessi che mandano in tilt il portale . “C’è bisogno di chiarire bene come si procederà nella vaccinazione e nelle prenotazioni delle prossime categorie di cittadini, valutando di aprire a classi d’età più ristrette”, aveva detto in commissione sanità il consigliere del Pd Enrico Sostegni.

Quanto espresso dai partiti è stato recepito e da oggi Prenota Vaccino si doterà di una waiting room, una sala d’attesa virtuale in cui far attendere gli utenti in modo da alleggerire il traffico sul portale. Le sue funzioni le ha spiegate Andrea Belardinelli, responsabile Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana. “La sala d’attesa – dice- sarà installata davanti al portale, metterà in coda gli utenti e li farà accedere in base all’ordine di arrivo, ma ad una velocità che i server possono gestire senza problemi. La waiting room informa i visitatori sul numero di persone già in fila, sull’attesa stimata e sull’avanzamento della coda”.