Vaccini, caos sugli orari: lunghe file al caldo ed alta tensione al PalaGiannelli

“Ho assistito a momenti di alta tensione. Il motivo? Sono cambiati gli orari dell’appuntamento con il vaccino, ma molte persone non hanno ricevuto l’sms oppure lo hanno ricevuto troppo tardi”. A segnalarlo è una nostra lettrice che adesso si trova fuori dall’hub vaccinale del PalaGiannelli. Nella struttura, a quanto si apprende, si sarebbe venuta a creare una situazione simile a quanto accaduto pochi giorni fa (link qui) con tante persone, oltre un centinaio, presenti fuori dalla struttura. Fuori dalla struttura dopo un po’ è montata anche la rabbia tra i presenti. “Qui ci sono anche persone anziane venute da Firenze, da Montespertoli, Chiusdino e Montalcino che si sono presentate all’orario in cui avevano fatto la prima dose, intorno alle 15 del pomeriggio, ma gli è stato detto sul posto che AstraZeneca viene somministrato solamente dalle 20 in poi”, prosegue la nostra lettrice che aggiunge “questi cittadini sono stati qui per ore e, intanto, dalle 19.30, è cominciata ad arrivare la gente che aveva l’appuntamento fissato alle 20 e che voleva passare davanti a chi era già qui dalle 15”. Per questo motivo si sarebbero creati dei momenti di alta tensione anche se la situazione starebbe piano piano rientrando: “I volontari sono stati comunque bravi a gestire la situazione ed in tanti hanno capito. La cosa si sta risolvendo”, conclude la nostra lettrice.