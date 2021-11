Vaccini anticovid, prime dosi a rilento in provincia: ne sono state fatte 463 in una settimana

Sono 21 i nuovi casi di covid in provincia di Siena, di cui 5 a Siena e Radicofani, 4 a Colle Val d’Elsa. I tamponi processati sono 792 ed il tasso dei positività è pari a 0,26%. In provincia di Siena sono 743 (691 a domicilio), 1921 i cittadini in quarantena, dodici i guariti. Attualmente a Siena ci sono 62 classi delle scuole provinciali in quarantena o sotto sorveglianza con almeno un positivo, di cui 42 superiori. L’effetto green pass non si sente: prosegue a rilento la campagna per convincere gli scettici del vaccino anti-covid ed infatti nel report dell’Asl si legge che, dal 12 novembre al 19 novembre, sono state fatti 463 prime dosi. Intanto in area covid alle Scotte i pazienti salgono a 35 di cui 4 in terapia intensiva, 28 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria. In 17 sono vaccinati, 12 sono over 80. In Toscana i nuovi casi sono 518. Oggi sono stati eseguiti 10191 tamponi molecolari e 19446 test rapidi, di questi l’1,7% è risultato positivo, il 5,7% sulle prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono oggi 7.746, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).