Vaccini anti-covid, Giani: “Favorevole all’obbligo per gli insegnanti”

“Non sono affatto contrario a che si ponga l’obbligo di vaccinazione anti-Covid verso gli insegnanti”, lo dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Gian mentre parla a Timeline’ su SkyTg24. “Siamo a oltre l’80%” di docenti vaccinati in Toscana “e siamo stati per un lungo periodo primi -ha aggiunto – Siamo la regione che ha garantito più scuola in presenza in questi mesi”. Giani ha sottolineato che “nel nostro trasporto pubblico grandi problemi non ne abbiamo avuti. Quando arriveremo a scuola occorre una disciplina che fissi non solo quello che è il limite, che può essere un 75%” della capienza “ma preveda anche, e in questo lo Stato ci deve dare una mano, servizi aggiuntivi, in modo che chi utilizza fra i ragazzi il trasporto pubblico possa farlo in condizioni di maggiore sicurezza”.