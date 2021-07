Vaccini anti-covid: dosi a 7 over16 su 10 in provincia, Siena meglio della media toscana

In tutte le diverse fasce anagrafiche, dai 16 ai 29 anni fino agli over 90, Siena registra percentuali virtuose rispetto al resto della Toscana in termini di copertura vaccinale anti-covid.

Il dato emerge da un’analisi diffusa dalla Asl sud est, in provincia sono stati raggiunti dal vaccino 229mila persone (il 69,53% contro il 66,87% toscano). Più alto il dato delle percentuali di dosi somministrate nella zona socio-sanitaria senese dove viene raggiunto il 71,31%, in Valdichiana, Valdorcia e Amiata i vaccini hanno raggiunto il 70,14% degli over 16, leggermente indietro infine l’Alta Valdelsa dove la percentuale è del 67,14%.

“I risultati della campagna vaccinale nella provincia di Siena sono particolarmente buoni anche per quanto riguarda la popolazione residente, oltre che numero assoluto di somministrazioni – commenta il direttore generale della Asl Antonio D’Urso –. In totale hanno già ricevuto almeno una dose sette senesi su dieci con oltre sedici anni. La copertura degli ultraottantenni è praticamente totale, così come quella delle persone tra 70 e 79 anni. In generale, per tutte le fasce d’età e in ognuna delle tre zone distretto in cui è divisa la provincia, la copertura media è superiore a quella regionale”.

Risultati che sono “frutto dell’impegno e della capacità della struttura aziendale, di tutti gli operatori sanitari e amministrativi impegnati in prima linea con il sostegno delle associazioni di volontariato-prosegue D’Urso-. Ma l’impegno deve continuare su tutti i fronti: domani riaprirà il portale regionale per le prenotazioni, con la novità della fascia d’età 12-15 anni, i centri continueranno a lavorare a pieno ritmo tutta l’estate per arrivare a settembre con il raggiungimento della massima diffusione delle somministrazioni. Accanto a tutto ciò, è necessario continuare a rispettare quelle norme di sicurezza che svolgono un ruolo fondamentale nella limitazione della diffusione del virus”.

Intanto è stato diffuso il bollettino dei nuovi casi odierni di covid. Tre i contagiati in provincia con 393 tamponi (2 a Siena, 1 a Murlo). I positivi in carico sono 75, 61 a domicilio, i contatti stretti in quarantena sono 133, 6 i guariti