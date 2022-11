Università, prorogate le immatricolazioni ai corsi di studio non a numero programmato

Prorogate al 2 dicembre le scadenze per le immatricolazioni ai corsi di studio non a numero programmato dell’Università di Siena e per il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo; di conseguenza è prorogato alla stessa data anche il termine per il pagamento della prima rata della contribuzione universitaria.

La proroga è valida anche per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennali del progetto ministeriale “PA 110 e Lode”, che consente ai pubblici dipendenti di accedere a corsi a tariffa agevolata.

Rimangono invariate tutte le altre scadenze. Resta quindi il 20 dicembre il termine per fare domanda di iscrizione ai corsi di laurea magistrale.

Tutte le procedure per l’immatricolazione, l’iscrizione e per il pagamento della rata si effettuano online: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni