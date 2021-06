Università per Stranieri, Tomaso Montanari è il nuovo Rettore

Si sono concluse le operazioni di spoglio delle prime elezioni online dell’Università per Stranieri di Siena e il prof. Tomaso Montanari è stato eletto Rettore al primo turno.

Marina Benedetti, Decana dei Professori di I fascia e Presidente del Seggio elettorale, ha dichiarato: “Tomaso Montanari, docente di Storia dell’arte moderna, è stato eletto Rettore dell’Università per Stranieri di Siena per il sessennio 2021 – 2027. La procedura di voto si è svolta in modalità online, tramite u-Vote (il sistema di voto elettronico del Cineca) e ha visto un’alta partecipazione (quasi il 90 % dei voti esprimibili). Il prof. Montanari è stato eletto al primo turno, con una percentuale di circa l’87% dei voti espressi”.

Le schede bianche sono state circa il 13%. Secondo il nuovo Statuto hanno avuto diritto di voto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i docenti incaricati stabilizzati, e, in percentuale ponderata, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, i docenti di lingua italiana, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca e tutti gli studenti iscritti.

Il nuovo Rettore si insedierà alla guida dell’Ateneo il prossimo 9 ottobre.