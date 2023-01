Università di Siena. Master e corsi post-laurea, le opportunità in scadenza

Molti i corsi post laurea erogati dall’Università di Siena a cui è ancora possibile iscriversi per il corrente anno accademico.

L’1 marzo scadono le iscrizioni ai master di primo livello in Fisioterapia applicata allo sport e alle attività artistiche; Infermieristica di area critica e dell’emergenza; e ai master di secondo livello in Advanced Endodontics; Advanced Microscopic Endodontics; Bioinformatica e Data Science; Drug Design and Synthesis; Lean Healthcare Management; Management del patrimonio culturale; Orofacial Pain and Temporomandibular disorders; Ortodonzia clinica con tecnica Damon: dalla ortopedia dentofacciale al self-ligating; Ortodonzia clinica con tecnica Straight-Wire Mirabella; Prosthodontics and New Technologies; Scienza e tecnologia cosmetiche; Tecnologie farmaceutiche industriali.

Scadono il 15 marzo le iscrizioni ai master di primo livello in: Fondamenti di fitoterapia; Il Codice Rosa: un nuovo modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza; Infermiere specialista nel rischio clinico ed infettivo; Infermiere territoriale; Infermieristica, ostetricia e altre professioni in ambito legale e forense; Management e comunicazione per le aziende chimiche del lusso (Chemalux); Management per le professioni sanitarie; Master per le funzioni di coordinamento nelle Professioni sanitarie; Medical Genetics; Storia, design e marketing del gioiello; Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; e ai master di secondo livello in Divulgazione scientifica; Engineering Geology; Fitoterapia; Health Services Management; Medical Writer in area regolatoria.

Molti anche i corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento professionale, di differenti ambiti, a cui è ancora possibile iscriversi; come è inoltre ancora possibile iscriversi, fino al 28 febbraio, ai corsi di laurea magistrale.

Le informazioni sui corsi post laurea dell’Università di Siena sono pubblicate online all’indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.