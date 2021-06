Università di Siena, Luca Verzichelli confermato nell’esecutivo del Coimbra group of european universities

A conclusione di una intensa settimana di eventi pubblici, l’Assemblea generale del Coimbra Group of European Universities ha confermato l’elezione del professor Luca Verzichelli nell’Esecutivo dell’importante network degli atenei più antichi d’Europa. Nell’ambito di questo prestigioso incarico, il delegato del rettore dell’Università di Siena all’Internazionalizzazione sarà impegnato, nel prossimo quadriennio, a rafforzare la mobilità tra le 41 università del network, con particolare attenzione per i rapporti con i principali partner britannici usciti recentemente dallo schema Erasmus. Inoltre, l’Ateneo senese aderirà a una iniziativa Coimbra Group-EURail per sostenere la “Greener Mobility” offrendo benefici agli studenti che utilizzeranno per la propria mobilità i mezzi ferroviari della rete europea.