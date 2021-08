Unicredit – Mps, Confronti: “Inopportuna la forzatura del governo Draghi”

Su Mps “Riteniamo inopportuna la forzatura che sembra venga fatta dal Governo Draghi verso la strada Unicredit, anche considerando che questa vedrebbe come protagonisti gli stessi che, a distanza di 14 anni, sono stati in qualche modo tra gli attori del disastro Antonveneta: ovvero l’attuale Ad di Unicredit Orcel e il Primo Ministro Draghi”. Così l’associazione Confronti interviene sul caso Unicredit-Monte dei Paschi. L’associazione ha chiesto alla città “quella unità civica già chiesta, rivolta a enti ed istituzioni pubbliche e a tutti quei soggetti che in questi anni hanno dimostrato adeguata competenza e attenzione, per tentare di operare insieme alla ricerca della migliore soluzione per Banca Mps”. La riflessione di Confronti viene fatta in seguito all’audizione del ministro dell’Economia Daniele Franco. I membri di Confronti sono colpiti dalla “contraddizione tra le posizioni del ministro dell’Economia” e “dell’AD di Banca MPS Bastianini. Mentre la prima indica una banca che da sola non regge, dall’altra si presenta una semestrale definita la migliore degli ultimi 5 anni, con commenti positivi su quasi tutti i dati e addirittura una ipotizzata cospicua riduzione dello shortfall di capitale. Se i dati questa volta fossero reali e non abbelliti (come spesso capitato in passato e da noi puntualmente denunciato nelle Assemblee Mps), si potrebbe pensare ad una possibile svolta e alla possibilità di intravedere soluzioni diverse da quella, molto preoccupante, di Unicredit. Quale sarà la verità? In questo senso può essere utile la “due diligence” in corso per dare certezze sulla reale situazione di Banca Mps?”