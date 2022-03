“Una porta sulla soglia dell’avvenire”, sabato si inaugura la mostra di Niccolò Kirschenbaum

Si inaugura sabato 26 marzo alle 17 nei locali della Coop delle Grondaie, la mostra fotografica “Una porta sulla soglia dell’avvenire” di Niccolò Kirschenbaum.

La proposta, presente nel programma dell’8 Marzo, è sostenuta da Unicoop Firenze- Sezione Soci Siena, Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea (che fa parte del circuito di Fondazione Musei senesi) e dall’Amministrazione Provinciale di Siena.

Sarà possibile visitarla fino al 6 aprile nella galleria della Coop alle Grondaie e dall’8 aprile all’8 maggio alle Stanze della Memoria, Via Malavolti 9, Siena. Gli scatti di Kirschenbaum mostrano donne in movimento, donne assorte e pensierose, donne giovani e meno giovani, tutte percepite piene del proprio essere. L’autore di “Elisioni permanenti”, mostra fotografica che aveva per tema la violenza sulle donne, oggi propone donne che guardano lontano, oltre la pesantezza di un mondo che non le riconosce. Kirschenbaum non blocca lo sguardo delle donne dentro lo spazio dell’obiettivo, il loro sguardo è altrove, un invito ad una prospettiva positiva che supera il presente e costruisce il futuro.”