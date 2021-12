Un Natale vintage con i cofanetti regalo dei Teatri di Siena, ecco i carnet per gli spettacoli della stagione 21/22

Un regalo speciale da far trovare sotto l’albero firmato Teatri di Siena. A disposizione di tutti gli appassionati del palcoscenico esclusivi cofanetti contenenti carnet degli spettacoli della stagione 21/22 e tante altre sorprese dal tocco vintage. In attesa dei prossimi spettacoli la possibilità di regalare per le prossime festività la magia del teatro e dello spettacolo dal vivo insieme a oggetti da collezione e tanti vantaggi esclusivi.

Cofanetti regalo Ci sono tante possibilità per confezionare un regalo fatto su misura per chi lo riceverà.

Carnet PREMIUM: 3 biglietti a scelta tra gli spettacoli della Stagione Teatrale 21/22, un segnalibro da collezione dei manifesti teatrali delle passate rassegne, l’iscrizione alla newsletter.

Tra questi è possibile scegliere tra carnet platea: € 69, carnet palchi centrali: 57 euro e carnet palchi laterali: 39 euro

Carnet DELUXE: 5 biglietti a scelta della Stagione Teatrale 21/22, la visita guidata ai segreti dei Teatri di Siena, una stampa natalizia da un acquerello originale, un segnalibro da collezione dei manifesti teatrali delle passate rassegne, l’ iscrizione alla newsletter. Tra questi è possibile scegliere tra carnet platea: 115 euro, carnet palchi centrali: 95 euro, carnet palchi laterali: 65 euro

Come prenotare il regalo E’ possibile prenotare il proprio cofanetto chiamando il numero 331 2358945 dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 20 e ai numeri 0577 292615/14, da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. I carnet si potranno ritirare a partire dal 9 dicembre presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 20