Un forum permanente per il turismo nei borghi

All’indomani delle elezioni comunali, Riccardo Lorenzetti ha pubblicato su Facebook un bellissimo post dedicato al suo paese, Trequanda (in provincia di Siena).

Ed – almeno per me – è stato il modo migliore per avvicinarmi al primo forum digitale Progetto Borghi, dove per due giorni (6-7 ottobre 2021) si è parlato di turismo nei borghi in maniera concreta, pratica, lontana dalla retorica con cui troppo spesso si esaltano paesi e luoghi, che vivono invece momenti di reale difficoltà, sicuramente accentuata anche dalla pandemia.

Le parole di Riccardo Lorenzetti si sono rivelate in questo senso una fondamentale cartina geografica per orientarsi nel presente e nel futuro dei tanti piccoli, magnifici luoghi che ci sono in Italia. Vale la pena riportarle in maniera estesa: “Ricreare la Comunità, e far ripartire da lì una qualità della vita capace di attrarre energia, e gente. Gente intesa come abitanti, ai quali offrire un buon motivo per abitare quassù, a cominciare da una casa, un lavoro e una socialità. Ma anche gente intesa come turisti, per giocarsi al meglio quella sfida che sarà la vera sfida degli anni a venire: che trasformerà (probabilmente in meglio) la nostra zona, fino a rovesciarla come un calzino, con ricadute e contraccolpi persino antropologici che adesso non ci possiamo nemmeno immaginare. Ma cominciando a capire che se si vuole attrarre la gente in un luogo, è fondamentale la felicità, e l’orgoglio, della gente che quel luogo lo abita (…) Il nostro paese, adesso, ha un bisogno disperato di politica. Di politica alta, buona. La politica si fa con le idee, e le idee camminano sulle gambe degli uomini di buona volontà, che su quelle idee sono pronti ad investire. Gente capace di disegnare scenari, di immaginare strade e percorsi e di produrre idee”

Strade, percorsi, scenari, idee che hanno costituito l’asse portante del forum Progetti Borghi, grazie alla capacità di Giancarlo dell’Orco e degli altri organizzatori di aver selezionato accuratamente gli interventi, dando voce a coloro che quotidianamente – spesso da anni – nei borghi ci lavorano davvero e dunque sanno coniugare le necessarie visioni di futuro, con il lavoro quotidiano necessario a costruire sistemi che possano consentire una gestione efficace dei territori, anche da un punto di vista turistico.

Il sito del Forum https://progettoborghi.host-b2b.com/ rimarrà aperto, come luogo permanente di confronto, elaborazione ed approfondimento, con la possibilità di riascoltare tutti gli interventi (fra i quali anche il mio) e di approfondire le tematiche più importanti.

Perché la progettualità e l’innovazione siano strumenti di rigenerazione non effimera per queste comunità.

Roberto Guiggiani