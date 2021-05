Un caffè’ con il Liceone, l’ultimo appuntamento è con Figuriamoci Siena

Ultimo appuntamento di primavera dell’iniziativa ‘Un caffè’ con il Liceone’ dell’Associazione Il Liceone. Il 27 maggio alle 18.30 l’Associazione invita tutti i cittadini, gli associati, gli studenti, e tutti gli interessati su piattaforma virtuale e diretta social per sentire come è nata “Figuriamoci Siena” dalla viva voce degli autori.

Con la Presidente de Il Liceone Avv. Giuliana Testa ci saranno Guido Bellini, responsabile del progetto grafico, che introdurrà gli altri due relatori: Giovanni Mazzini, storico, e Giovanni Sportoletti, Vice Presidente Comitato Amici del Palio.

Figuriamoci Siena è un progetto a firma del Comitato Amici del Palio e della Casa Editrice “Il Leccio” che è stato presentatola prima volta l’8 febbraio del 2019. E’ un progetto nato sulla scia di altre iniziative editoriali per avvicinare i bambini al palio e alla loro città e per insegnare loro un nuovo modo di divertirsi: quello che scaturisce dalla condivisione dell’amore e della passione per i valori di Siena. FIGURIAMOCI SIENA infatti non è semplicemente un album per scambiarsi figurine tra i bambin Figuriamoci Siena i – e adulti a dire il vero!- ma un vero e proprio libro sui generis che racconta dall’araldica contradaiola alla storia della città e al Palio con tutta una serie di informazioni e curiosità che hanno appassionato senesi di tutte le fasce di età e ha visto già ben altre due edizioni oltre alla prima.

Mentre la prima edizione era rivolta alle Contrade, la secondo ha celebrato la grande bellezza architettonica e monumentale di Siena, il terzo album di Figuriamoci Siena si è occupato del Palio, strutturato quasi come fosse un Numero Unico di tutte le Contrade. Andati sempre quasi subito a ruba, gli album di Figuriamoci Siena sono divenuti un cult di cui i nostri relatori ci racconteranno aneddoti e retroscena, ripercorrendo il percorso fatto e gli obiettivi.

“Ringrazio a nome dell’Associazione – precisa la Presidente del Il Liceone Avv. Giuliana Testa – tutti i relatori che si sono susseguiti in questa iniziativa nata in periodo di pandemia. E in quest’occasione prima dell’estate il mio ringraziamento va ai nostri ex liceali Guido Bellini, Giovanni Mazzini e Giovanni Sportoletti che ci racconteranno il progetto Figuriamoci Siena. Sarà un’ulteriore occasione per parlare della nostra città, delle sue risorse e dei suoi talenti. Un ringraziamento va anche alla Casa Editrice Il Leccio che ci ha appoggiato e autorizzato a realizzare l’incontro. Speriamo di tornare presto ad incontrarci di persona con altre iniziative simili a sostegno della ricchezza della città e dei suoi saperi”.