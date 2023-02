Uffici passaporti della provincia di Siena. Open day in Questura e nei commissariati di Chiusi-Chianciano Terme e Poggibonsi

Il Questore di Siena per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini, ha disposto che giovedì 23 febbraio presso gli uffici passaporti della Questura di Siena e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi e Chiusi/Chianciano Terme venga organizzato un ” open day” dedicato alla presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli per l’ espatrio. Le prenotazioni, come di consueto, potranno essere registrate fino ad esaurimento delle posizioni, su ” agenda passaporti” tramite “spid” o carta di identità elettronica.