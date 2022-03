Salgono a 150 i profughi ucraini ospitati in provincia di Siena. Lo ha detto il prefetto di Siena Maria Forte durante la presentazione sul rapporto della povertà della Caritas. “Ancora non possiamo prevedere quanti ne arriveranno”, ma “ci aspettiamo maggiori flussi nei prossimi giorni”, ha proseguito Forte. La sistemazione delle famiglie ucraine dai loro partenti o in appartamenti, accolti da semplici cittadini, “non potrà durare in eterno”, ha detto ancora Forte.