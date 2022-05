Ucraina, gli agronomi senesi: “Con la guerra aumento dei costi per le aziende, ma nuove opportunità sui prezzi di vendita”

“La pandemia prima e la guerra in Ucraina stanno impattando pesantemente sulle nostre aziende agricole creando aumenti dei costi di produzione ma anche nuove opportunità dal lato dei prezzi di vendita”.

Lo hanno dichiarato dall’Ordine agronomi e forestali di Siena in un comunicato dove si parla del convegno, organizzato dagli stessi, dal titolo “Impatto della guerra in Ucraina sull’agricoltura senese” che si è svolto al Consorzio Agrario di Casetta. Per gli agronomi “l’aumento dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli in generale sta aiutando i produttori a compensare l’aumento dei costi e dare spinta agli investimenti nel settore dei macchinari e dei miglioramenti fondiari”. Ma, proseguono, “le maggiori problematiche restano legate alla disponibilità e tempi di consegna di attrezzature e materiali che spesso rallentano gli investimenti programmati già dal 2021”.

Dopo il convegno l’Ordine ha svolto la sua assemblea annuale con Riccardo Clemente, presidente dell’associazione, che ha illustrato, insieme al consiglio, iniziative svolte ed il programma per i prossimi anni incentrato sulla Formazione continua, sulla promozione della professione ed i rapporti istituzionali con gli altri ordini e enti pubblici.