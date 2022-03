Ucraina: dal Dsu un indirizzo mail per le richieste di accoglienza degli studenti universitari

Mensa e posto alloggio gratuiti per gli studenti ucraini presenti negli atenei di Siena e per gli studenti universitari iscritti negli atenei ucraini e che verranno accolti nel nostro territorio tramite i corridoi umanitari o per la segnalazione delle università o altri soggetti istituzionali.

La decisione l’ha presa la Regione ed è stata resa operativa dall’azienda di diritto allo studio. I ragazzi dovranno presentare l’istanza alla mail [email protected]. “Per le richieste che perverranno sarà valutata la concessione gratuita del servizio mensa per due pasti giornalieri e l’assegnazione gratuita del posto alloggio nelle residenze universitarie del Dsu presenti nelle città toscane sede di università-si legge nella nota-, fino a concorrenza dei posti disponibili con precedenza per gli studenti profughi e con esenzione dal pagamento del deposito cauzionale previa verifica della condizione dello studente in merito alla residenza anagrafica familiare”.

Entrambi i benefici verranno concessi fino al 31 dicembre del corrente anno. La risposta dell’azienda alle istanze che perverranno alla casella mail sarà tempestiva.