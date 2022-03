Ucraina, arrivati in Italia i profughi ospitati a Colle Val d’Elsa

Sono arrivati in Italia i profughi ucraini che verranno ospitati nell’ex-seminario di Colle di Val D’Elsa. I rifugiati sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino e sono stati accolti da don Giovanni Tondo, direttore della Caritas diocesana di Siena, con alcuni volontari e un interprete.

“L’equipe Caritas, coordinata da Anna Ferretti, da settimane sta lavorando a questa nuova accoglienza occupandosi di ogni particolare – spiegano dalla Diocesi-L’arrivo di questo gruppo fa parte dell’iniziativa della Caritas nazionale che ha previsto l’ingresso in Italia di 600 persone che verranno ospitate in 40 diocesi tra cui anche quella di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino”.

“In linea con le indicazioni del nostro Arcivescovo – dice Anna Ferretti dell’equipe di Caritas – abbiamo subito messo a disposizione i locali dell’ex seminario di Colle di Val D’Elsa e ci stiamo occupando di ogni aspetto logistico. Prosegue il nostro impegno per l’Ucraina non solo con interventi sul posto, in collaborazione con i missionari di don Orione a Leopoli, ma anche con l’ampliamento dell’ospitalità dei profughi nelle nostre comunità”.