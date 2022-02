Turismo sostenibile, a Siena via al percorso per ottenere la prima certificazione internazionale d’Italia

“Il Comune di Siena ha avviato un percorso per rendere Siena la prima città d’arte in Italia ad ottenere una certificazione internazionale di turismo sostenibile” secondo i criteri del Global sustainable tourism council.

Lo annunciano da palazzo Pubblico. Siena, come destinazione turistica, “si pone quindi degli obiettivi ambiziosi per migliorare l’organizzazione della filiera turistica sotto vari punti di vista: ambientale, culturale, sociale ed economico”, commentano. “E’ un obiettivo ambizioso – sottolinea il sindaco di Siena Luigi De Mossi – che ci siamo posti affinché la comunità di Siena diventi motore dello sviluppo sostenibile del turismo. Si tratta dunque di un progetto per portare il turismo a servizio del territorio e della sua comunità”. Per l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli si tratta di “un disegno ampio e inclusivo che potrà permettere a tutto il territorio di fregiarsi di un così importante riconoscimento, qualora il percorso dovesse concludersi, come auspichiamo, positivamente.

Il Global sustainable tourism council è un organismo internazionale che ha come fondatori il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dell’Organizzazione mondiale del turismo. “Lo standard è riconosciuto a livello globale e la certificazione, una volta ottenuta, permetterà a Siena di entrare a far parte di una rete internazionale di destinazioni turistiche di eccellenza”, concludono dal Comune di Siena.