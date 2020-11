Trova un portafogli con 400 euro e lo porta in Questura, la polizia lo consegna al legittimo proprietario

Capita a volte di perdere qualcosa ma non sempre si ha la fortuna di ritrovarla. Oggi il signor Enrico, medico senese, è stato fortunato.

Un ragazzo di 27 anni, Vladimir, origini russe ma senese a tutti gli effetti, ha ritrovato in centro, nei pressi del Vicolo della Fortuna, (e chissà se sarà un caso!), il suo portafogli con all’interno oltre 400 euro in contanti, assegni circolari, libretti degli assegni, carte di credito e documenti.

Senza pensarci troppo si è recato in Questura dove ha consegnato quanto rinvenuto. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno così effettuato alcuni accertamenti e sono riusciti a rintracciare il proprietario. Subito Enrico ha raggiunto via del Castoro dove ha conosciuto il giovane, che ha ringraziato affettuosamente insieme ai poliziotti, alla presenza del è avvenuta la riconsegna del portafogli.