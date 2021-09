Troppe assenze in consiglio, De Mossi fa il pompiere sul fuoco delle polemiche: “Alla fine il bilancio è stato approvato”

Getta acqua sul fuoco il sindaco Luigi De Mossi mentre commenta i fatti odierni del consiglio comunale. Stamani, lo ricordiamo ,molti erano i posti a sedere vuoti tra i gruppi di maggioranza quando l’ordine del giorno presentava, nella seduta odierna, l’approvazione del bilancio consolidato, nell’ultimo giorno possibile per la votazione. Durante l’appello scandito dal presidente del consiglio comunale Marco Falorni dalla maggioranza hanno risposto “presente” in 13 persone. Dentro la Sala del Capitano c’erano 21 rappresentanti eletti, poco più del 61% del totale dell’aula. La votazione degli atti presenti all’ordine del giorno parte quindi in salita perché la maggioranza non è riuscita ad assicurare il numero legale( che è pari a 17 ndr.) ed i lavori si possono svolgere solamente perché ci sono 8 consiglieri dell’opposizione. “Il bilancio consolidato è stato approvato e questo è il fatto. Ognuno lo può leggere ed intenderlo come vuole e le opposizioni possono dire ciò che vogliono” , ha detto De Mossi che poi ripete un suo concetto chiave “l’epoca del pensiero unico è finita”.