Un trentenne è stato arrestato a Poggibonsi, è accusato di stallking. Stanno lavorando sul caso sia i carabinieri che la polizia. Il giovane è stato fermato ieri dopo aver causato un incidente con la ex. La vicenda deve ancora essere chiarita e l’arresto è in attesa di convalida. Il giovane, tuttavia, avrebbe già avuto in passato un ordine di allontanamento dal giudice.