Travel + Leisure premia Siena: settima nella classifica delle migliori città europee

Dal nono al settimo posto in un anno. Già questo è un risultato importantissimo ma non è il solo perché Siena è una delle uniche tre città italiane, con Roma e Firenza, a fare parte della speciale classifica 2019 delle 15 migliori città europee che viene pubblicata dalla prestigiosa rivista americana di viaggi Travel +Leisure. Il ranking finale, si legge dal sito di Travel + Leisure, viene stilato secondo le opinioni dei lettori. Siena si è dunque piazzata settima davanti alla polacca Cracovia e dietro alla portoghese Lisbona. Il primo a commentare il risultato è stato il sindaco Luigi de Mossi in un post su Facebook. ” La nostra città dunque tra le destinazioni preferite dei viaggiatori in tutta Europa- ha scritto De Mossi-.

Un risultato che ci spinge a fare sempre meglio e a far tornare nel territorio un turismo di qualità e che si fermi per più giorni”.