Tpl a Siena, le variazioni di domani di Autolinee Toscane

“A causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid molti autisti non possono lavorare. Per questo prevediamo disagi, soprattutto ora, che dal 7 gennaio torna l’orario con l’aumento delle corse per la riapertura della scuola. Ci dispiace, stiamo facendo di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare straordinari (e ringraziamo i nostri dipendenti).”. Così in una nota Autolinee Toscane

Queste alcune informazioni utili, al netto di altri possibili disagi al momento non preventivabili:

SIENA

Nella giornata di domani, venerdì 7 gennaio, non saranno effettuate le corse scolastiche per le scuole che hanno comunicato che riapriranno il 10 gennaio.

Inoltre, sono previste riduzione della frequenza nelle linee e nelle fasce orarie indicate di seguito:

SERVIZI EXTRAURBANI

LINEA RIDUZIONE FREQUENZA PERCORSO

107 Dalle 6.50 alle 8.05 Sinalunga-Siena

107 Dalle 14.00 alle 15.00 Siena-Sinalunga

122 Dalle 13.55 alle 14.55 Ciciano-Siena FFSS

122 Dalle 20.15 alle 21.20 Policlinico-Ciciano

131 Dalle 6.50 alle 08.05 Siena-Firenze

140 Dalle 7.15 alle 8.00 Tegoia-Siena

140 Dalle 13.40 alle 14.30 Siena-Tegoia

SERVIZI URBANI DI SIENA

573 Dalle 14.05 alle 14.15 Ravacciano-Autostazione box 7

s1 Dalle 16.40 alle 17.10 Via Tozzi-Via Tozzi

s10 Dalle 06.10 alle 7.00 Belverde-San Miniato-P.Gramsci

s10 Dalle 15.10 alle 20.50 Piazza Gramsci-San Miniato-P.del Sale

s18 Dalle 7.20 alle 10.30 Via Tozzi-Via del Colle

s21 Dalle 7.20 alle 7.54 Piazza Indipendenza-P.Indipendenza

s3 Dalle 11.10 alle 12.22 Due Ponti-Logge del Papa

s30 Dalle 7.00 alle 8.15 Piazza Gramsci-Castello-P.Gramsci

s36 Dalle 6.55 alle 8.20 Siena-Quattro Strade

s38 Dalle 8.50 alle 9.45 Siena-Pianella

s4 Dalle 15,35 alle 16,30 Piazza del Sale-Fornacelle Il Pino

s5 Dalle 9,07 alle 12,37 Due Ponti-Petriccio-Due Ponti

s51 Dalle 13,15 alle 14,42 Piazza del Mercato-Coroncina

s51/54 Dalle 11,00 alle 15,59 P.Mercato-Coroncina-P.Indipendenza-

s52 Dalle 8,28 alle 13,52 Due Ponti-Logge del Pap-Due Ponti

s53 Dalle 7,05 alle 8,55 Parcheggio Toselli-Logge del Papa

s54 Dalle 13.27 alle 14,30 Coroncina-P.Indipendenza

s6 Dalle 10,45 alle 15,59 P.Gramsci-P.Gramsci

s7/19 Dalle 6,52 alle 8,28 Montecelso-StufaSecca-Ravacciano-Stufa

s9/18 Dalle 6,40 alle 12,50 P.Gramsci-Via Gabrielli-Via Tozzi

AREZZO – GROSSETO – PIOMBINO

Sono garantite tutte le corse scolastiche. Non saranno effettuate le corse covid bis per le scuole che riapriranno il 10 gennaio.