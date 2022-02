Torrita di Siena, scontro tra auto e furgone, 4 feriti

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est alle 12.15 in via Traversa Valdichiana Est a Torrita di Siena per un incidente con scontro auto-furgone. Un 23enne e un 41enne sono stati trasportati in codice 2 alle Scotte, un 81enne e una 19enne sono stati portati in codice 1 all’ospedale di Nottola. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Nottola, l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Sinalunga, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita di Siena, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme e i carabinieri di Torrita di Siena.