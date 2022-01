Torrita di Siena: nasce la Conferenza delle associazioni

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’istituzione della Conferenza delle Associazioni di Torrita di Siena, un nuovo organismo voluto dall’Amministrazione comunale per favorire il confronto e promuovere la collaborazione tra le associazioni torritesi, in virtù anche dei tempi recenti che hanno dimostrato quanto fondamentale sia la collaborazione tra persone per raggiungere obiettivi di valore per la comunità.

Numeri significativi: 50 su 53 associazioni, quasi la totalità, hanno accolto favorevolmente la costituzione della Conferenza che si è dotata di una presidenza, un consiglio e di commissioni tematiche. Si tratta, infatti, di un organismo autonomo a tutti gli effetti che si rapporterà con l’Amministrazione, i cui rappresentati potranno essere invitati a partecipare operativamente ai tavoli di lavoro o talvolta per sciogliere quesiti in merito all’operato sull’associazionismo.

La Conferenza si occuperà della stesura del calendario annuale degli eventi di Torrita di Siena al fine di dare la massima valorizzazione a ciascun appuntamento raggiungendo un pubblico più ampio possibile e, grazie alla divisione in commissione tematiche, permetterà anche la nascita di nuove iniziative che arricchiranno sicuramente la vita sociale e culturale della cittadinanza torritese. Sarà inoltre lo strumento per promuovere la cooperazione e il supporto tra associazioni stesse durante eventi e momenti di particolare esigenza, così come per incoraggiare il volontariato e lo scambio di finalità tra le diverse associazioni.

“Lo scopo della Conferenza è dare vita ad una rete delle associazioni favorendo il contatto e la conoscenza reciproca tra di esse. L’augurio è che la collaborazione e lo scambio di idee porti anche ad una crescita dei volontari, specialmente tra le fila delle associazioni di carattere sociale e sanitario come Pubblica Assistenza, Misericordia e Auser, che svolgono un lavoro indispensabile per la nostra comunità che però necessita costantemente di nuove figure per essere portato avanti” – spiega Roberto Trabalzini, Assessore con delega all’associazionismo – “L’assemblea di insediamento è stata significativa, vi hanno partecipato in via telematica 36 associazioni dimostrando disponibilità ed entusiasmo per questo nuovo percorso”- conclude Trabalzini.

Proprio in occasione dell’assemblea di insediamento è stato eletto presidente della Conferenza Alfredo Capitani (Torrita Blues), affiancato dalle consigliere e consiglieri Stefania Baccheschi (Pubblica Assistenza), Roberta Belli (Pro Loco Torrita di Siena), Stefano Viti (Misericordia), Leonardo Trombetti (Pro Loco Montefollonico) e Emmanuele Andreucci (Polisportiva Montanina), che insieme guideranno i lavori della nuova organizzazione.