Torna la giornata europea del gelato artigianale

Con l’inizio della primavera, torna anche un protagonista di eccellenza della bella stagione: il gelato.

Il 24 marzo, per l’undicesima volta si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale. Nata nel 2013, è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato ad un alimento e viene celebrata ogni anno con eventi, incontri ed iniziative per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto amato in tutto il mondo.

Nel 2022 si è visto un record di vendite del gelato artigianale in Europa (+13%), complice sicuramente la fine della pandemia e la ripresa dei flussi turistici. Nel nostro Paese, dove la filiera muove nel complesso un giro d’affari da 3,8 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 100 mila addetti, si è consumato +16% gelato in più rispetto al 2021. Questa nuova edizione vede il coinvolgimento anche del Gelato Festival World Masters, la più grande competizione al mondo dedicata al gelato artigianale, che porterà una campagna informativa dei suoi eventi in ben 22 paesi, e del Gambero Rosso che coinvolgerà tutte le gelaterie della Guida Gelaterie d’Italia a prendere parte alle celebrazioni.

Quest’anno il protagonista della giornata sarà il gusto Apfelstrudel, ispirato allo strudel di mele il dolce tradizionale austriaco e sudtirolese. I maestri gelatieri d’Europa potranno sfidarsi nella competizione video indetta da Artglace, rivisitando con creatività e fantasia proprio il gusto dell’anno: “Si tratta di un gelato a base bianca – ha spiegato a Gambero Rosso, Edoardo Belmonte, presidente di Artglace – a cui viene aggiunta polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone. Gli altri ingredienti che non possono mancare sono una spolverata di cannella, uva sultanina e infine il pan grattato. La ricetta completa è scaricabile sempre dal nostro sito. Ogni gelatiere -ha poi concluso- potrà inviare un video di 90 secondi dove racconta la preparazione del gusto Apfelstrudel.

L’invio del video dovrà avvenire entro il 30 settembre e poi verrà sottoposto alla valutazione di una giuria tecnica”. Ogni artigiano del gelato può partecipare gratuitamente. Qui le regole del concorso.

Per seguire tutti gli eventi e le iniziative della giornata, basta controllare sulla pagina Facebook 24marzo European Gelato Day.

Stefania Tacconi