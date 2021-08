Tesserini venatori, a Siena via alla consegna: ecco quando è possibile ritirarli

Dal 18 agosto, come da disposizioni regionali, il Comune di Siena provvederà alla consegna dei tesserini venatori per la stagione 2021/2022. Per il ritiro dei tesserini, i cacciatori iscritti alle associazioni venatorie dovranno obbligatoriamente rivolgersi alle stesse associazioni di appartenenza, con le medesime modalità degli scorsi anni. Le persone non iscritte alle associazioni dovranno ritirare il tesserino venatorio preso gli uffici del Servizio Polo per il Cittadino e le Imprese, in via del Fosso di Sant’Ansano 10 nei seguenti orari: lunedì – mercoledi – venerdì dalle 9 alle 13 e martedì – giovedì dalle 15 alle 17. Si ricorda che i richiedenti, al momento del ritiro, dovranno esibire: porto d’armi in corso di validità; ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa per l’esercizio venatorio; ricevuta di versamento della tassa regionale per l’esercizio venatorio; eventuale ricevuta attestante il versamento per l’iscrizione all’Atc, qualora iscritti; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); tesserino valido per la precedente stagione venatoria o ricevuta dell’avvenuta restituzione.