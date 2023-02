Terremoto, la protezione civile comunale: “La notte è passata tranquillamente”

Dopo lo sciame sismico degli ultimi due giorni la notte a Siena è trascorsa tranquillamente. Lo fanno sapere dalla sala della protezione civile comunale. Sono state quattro le scosse registrate all’istituto nazionale di geofisica a Siena tra le 23 di ieri e le 6 di stamani. Tutte avevano magnitudo inferiore a due. “Come precedentemente informato, questa mattina alle 9 si terrà il nuovo tavolo tecnico presso la sala operativa provinciale integrata”, informano dal Comune. Ieri intanto è arrivata la decisione da parte della Prefettura di Siena di evacuare tre nuclei familiari in centro a Siena per una problematica relativa alle rampe di scale. E il Comune si è mosso per trovare un’adeguata sistemazione ai cittadini, in tutto quattordici persone. Le famiglie, residenti nella zona di San Prospero, sono state accompagnate con i mezzi dell’amministrazione in una struttura alberghiera (Hotel Piccolo Chianti, zona Siena Nord) che si è messo a disposizione.