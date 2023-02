Terremoto, ecco l’ordinanza del sindaco sulla chiusura delle scuole

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusure di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel suo territorio comunale. L’atto è stato reso noto poco fa anche se da ore palazzo pubblico aveva confermato la chiusura delle strutture in seguito allo sciame sismico che sta colpendo la città dalle 21.50 di ieri. Nel documento il sindaco sottolinea la “particolare urgenza di disporre misure idonee a scongiurare il pericolo dei fruitori, a qualsiasi titolo, in particolare, degli edifici scolastici e dei nidi d’infanzia”. Ecco perché viene ritenuto necessario procedere all’adozione del provvedimento sindacale “contingibile e urgente al fine di tutelare l’incolumità degli alunni de gli operatori delle strutture” che si trovano nel territorio comunale. Sempre palazzo pubblico ha inoltre diffuso tra i cittadini una serie di indicazioni e raccomandazioni da tenere in caso di criticità